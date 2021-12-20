英國廣播公司（BBC）調查發現，緬甸軍隊7月進行一系列大規模屠殺，至今至少造成40名平民男性死亡。此外，據目擊者描述，緬甸軍隊對這些男性施以酷刑整天，最後棄屍荒郊野外，也有地區發現支離破碎的屍體。

緬甸軍隊鎮壓示威人士。（影片恐有不適畫面，請慎入。）

BBC訪談11名目擊者，以及比對他們的說詞及非政府組織「緬甸見證」（Myanmar Witness）蒐集到的影片及照片後，於今（20）日刊出調查報導。

報導指出，緬甸軍隊7月一共在北部實皆省（Sagaing Region）卡尼鎮（Kani）進行4次大規模屠殺，目擊者及倖存者描述，軍隊包圍村莊，將男人與女人分開後就開始對男人施以酷刑。卡尼鎮是反對派大本營，緬甸軍方2月推翻由翁山蘇姬領導的民選政府後，當地民眾便頑強抵抗。

最大的屠殺事件發生在「Yin」村，至少14名男性被虐待或毆打致死，屍體慘被棄置在森林溪谷中。

當地目擊者描述，軍隊用繩索把男子綁起來，然後持續毆打。

一名女性目擊者指出，虐刑的畫面殘酷到她不敢看，她們請求軍方放過家人，不過軍隊完全不聽。

另一名成功脫逃的倖存男子表示，軍隊對男性施以可怕的酷刑長達數小時：「他們被綁起來，被丟石頭，還被槍托毆打，被折磨一整天。」

他說有些士兵只有17、18歲，有些士兵年紀很大。

鄰近卡尼鎮的Zee Bin Dwin村莊7月底時在一座墳塚裡發現12具支離破碎的遺體，其中包括一具可能是小孩的遺體，還有一具遺體綁在附近的樹上。

Tortured to death: Myanmar mass killings revealed https://t.co/r9Q1sE3WwH — BBC News (UK) (@BBCNews) December 20, 2021

影片顯示，居民從墳塚裡挖出一具具遺體，其中一具遺體似乎是在半活埋的情況下致死。

BBC指出，這一系列大規模屠殺似乎是對當地民兵的集體懲罰，緬甸軍方2月奪權以來，當地民兵組織與政府軍隊之間的衝突與對抗加劇。

影像及證詞都顯示，緬甸軍方鎖定男性進行攻擊，這與近幾個月來緬甸男性村民受到集體懲罰的趨勢一致。

家屬表示，罹難家人並沒有參與攻擊軍隊的行動，當她們向軍隊求情時，對方只是不耐煩地要她們閉嘴，威脅連女人都殺。

針對BBC報導，緬甸軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun）並未否認，他回應：「有可能發生，當他們待我們如敵人時，我們有權力防衛自己。」