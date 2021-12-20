台北市一名19歲陳姓女大生，104年暑假期間到台灣大食代餐飲有限公司吐司工坊餐廳打工，卻在傾倒廢油時，不慎跌倒，導致滾燙的熱油淋身，當場兩側上肢、臉部、頸部等，全身18%遭燙傷，先後就診十餘次，且須持續復健，勞動能力減少8%，陳女事發後認為公司未做好防措施，有明顯過失，因而提告求償，高等法院審酌後，判決台灣大食代公司應賠償陳女154萬4028元。

據「ETtoday新聞雲」報導，當年僅19歲的陳女，於107月7 月到吐司工坊餐廳打工擔任暑期工讀生，陳女當月17日晚上10時許，持抹布自吐司製作台取出尚未冷卻的廢油，獨自搬運到廚房傾倒，因地板濕滑不慎滑倒，熱油瞬間濺出，造成臉部、頸部、兩側上肢燒燙傷。

陳女事後控訴公司鄭姓負責人、邵姓餐廳店長、以及葉姓資深員工，未盡督促、教導傾倒廢油流程規定，且未提供防護手套、防滑鞋、安排其他員工協助，導致她意外發生，除提告外，另外求償治療手術費、看護費、精神撫慰金等，共193萬1864元。

一審，鄭姓負責人、邵姓店長、以及葉姓資深員工，被依業務過失罪判處拘役10至30天，公司也支付陳女120萬元，唯因陳女求償近200萬元，雙方和解破局。

高等法院審酌後認為，陳女因這起意外勞動能力減少8%，且事發時年僅19歲，卻需承受就診10多次痛苦、持續復健與永久的傷痕，日後還要遭他人異樣眼光看待，受傷程度非輕，因此判處台灣大食代公司等人應連帶給付154萬4028元，因之前已賠償120萬元，尚需付給34萬4028元。