買氣回溫 豐興本周鋼筋開平盤 10:402021/12/20 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近一周來，受到鋼筋買氣回溫激勵，豐興（2015）20日開出的本周盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤，其中鋼筋在全台買氣回溫下，止跌回穩。 豐興本周新盤價，為廢鋼每公噸收購牌價維持11700元，鋼筋每公噸牌價維持21500元，型鋼每公噸牌價維持26500元。 國家隊入股 車用布局發酵 元晶先進光 錢景佳 中二補選 顏寬恒啟動陸戰固基本盤 #全台 #豐興 #鋼筋 #開平盤 #一周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－明年台股看法兩極 行情預測不悲觀 04:102021/12/20 證券．權證 公投綠營完勝 興大教授袁鶴齡：中二選區添變數 14:242021/12/19 政治 台積電早盤跌5元 台股失守17800點 鋼鐵人、航海王撐場 09:132021/12/20 財經 A股具評價、低基期投資優勢 04:102021/12/20 投資理財 15檔投顧點將 拚金牛甩尾 04:102021/12/20 證券．權證 東風裕隆倒帳 國銀損失32億 04:102021/12/20 產業特刊 國票投顧看本周指數區間17500-18000點 09:092021/12/20 財經 富邦金董座捐贈1億元 蔡明興助輔大設運動館 04:102021/12/20 產業特刊 金酒「福虎昇豐」玉璽酒 今早公開抽出4000名幸運買主 09:412021/12/20 生活 銀行推神卡 搶跨年商機 04:102021/12/19 財經要聞 美QE縮減後 台股電子最神勇 04:102021/12/20 投資理財 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 王力宏9億贍養費不算什麼？他給史上最多分手費！前妻瞬間變富豪 - 財經 核四未過缺電慘了？他爆這大國恐怖下場：台灣步後塵 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 這檔金融股殖利率破5％…危險？小心遭0056倒貨10萬張 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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