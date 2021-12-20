近一周來，受到鋼筋買氣回溫激勵，豐興（2015）20日開出的本周盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤，其中鋼筋在全台買氣回溫下，止跌回穩。

豐興本周新盤價，為廢鋼每公噸收購牌價維持11700元，鋼筋每公噸牌價維持21500元，型鋼每公噸牌價維持26500元。