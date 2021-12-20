德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）19日表示，德國在耶誕節前不會封城，但警告第五波疫情將至，因為國內新冠肺炎Omicron變種病毒確診病例已突破重大關卡。他表示：「這波疫情已無法阻擋。」

荷蘭日前已下令封城，但勞特巴赫認為即便在耶誕節後，德國政府也不太可能實施嚴格封城令。目前德國已禁止未接種疫苗者出入非必要之公共場所，但國內疫情未見改善，19日新增確診病例逼近3萬人。

勞特巴赫表示：「我認為我們必須強制全民接種疫苗才能彌補漏洞，才能終結疫情。這是我的看法。」