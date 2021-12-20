全球晶片荒逐漸緩解，至於何時才能恢復正常水準，目前眾說紛紜，資深半導體分析師陸行之在臉書貼文指出，從第4季台灣科技公司營收數據分析來看，全球晶片缺口從第4季開始逐步縮小，未來要開始關注未來幾個季度8吋、12成熟製程代工價格是續漲，還是反轉？

陸行之表示，宏碁董事長陳俊聖2020年9月率先喊出筆電大缺晶片，缺口高達70%，只能滿足3成，直到2021年10月份，陳董還是喊缺，但在12月17日有些改口， 說IC缺料產能在今年第4季，明(2022)年第1季陸續開出，目前多種晶片缺料陸續解决，僅僅剩下音訊解碼IC(audio codec)、電源管理、電源傳輸晶片還在缺，預計明年第1季會看見(從8吋轉12吋廠)新增產能，屆時快速補上缺口，目前手上訂單仍超過一個季度，就看供给問題能否解決。

陸行之指出，從第4季台灣科技公司營收數據分析，手機、DRAM、NOR、CCL、LCD驅動IC及面板、電源管理晶片、WiFi、CMOS、Touch Finger print、MLCC出貨Q/Q季增轉弱，產業鏈已進入季節性調整，但上游的晶圆代工、封測、晶圓製造仍受惠於水果鏈(指蘋果供應鏈)及漲價。

陸行之並表示，比較特别的是商業用筆電、遊戲桌機及伺服器製造第4季在短料供貨改善後，可能有超過10%的季增，這也表示全球晶片缺口從第4季開始逐步縮小，可能要開始關注一下未來幾個季度8吋以及12吋成熟製程代工價格還能續漲，還是反轉？

宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前受訪指出，缺料緩解與否，及其衍生出的重複下單等問題，2022年第1季將是關鍵的觀察時間點，預期屆時擴增產能釋出的供貨量，將增逾兩倍，可望滿足整體需求。但缺櫃、塞港和碼頭、陸運缺工等影響短期內不會改善，是目前最大難題。