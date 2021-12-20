BY2妹妹Yumi捲入王力宏醜聞風波，氣不過被影射為小三，她先是喊告，又發表7點聲明，卻立刻遭到李靚蕾曬出裸照頭貼狠狠打臉，為自己平反不成，曝光聊天紀錄還因此讓網友挖出她過往情史，發現她和何猷君交往的時間，和裸照私聊王力宏的時間重疊。

Yumi和身價3000億的賭王之子何猷君熱戀，2014年底傳得沸沸揚揚，還一度傳出婚訊，沒想到事隔1年，Yumi卻在IG發文大吐苦水，透露自己哭到沒胃口吃飯，還因此暴瘦，更暗指歌名《你騙我》就是分手原因，「感謝你的背叛。」然而此說法很快被推翻。

微博網友分析Yumi和何猷君交往時，一邊還在和前男友王力宏勾勾纏。(圖/翻攝自微博)

Yumi遭人爆料，其實是她先劈腿大陸男星孫祖君，何猷君才會提分手，對此，Yumi也駁斥亂七八糟，報料都沒有經過求證，「從來沒有想過『交友不慎』會發生在我身上！也才知道『張冠李戴』這句話的意思！」很快又開始祈禱自己能遇上真命天子。

李靚蕾曬出Yumi裸照頭貼，火速打臉對方。（圖／翻攝自微博）

然而19日李靚蕾曬出疑似Yumi私訊王力宏的私訊截圖，Yumi的大頭貼還是自己的黑白色裸照，可以清楚看到時間點是2015年8月6日，打臉Yumi自稱和王力宏互刪微信好友的說法，證明兩人只是換個通訊軟體繼續暗通款取，而2015年正好是Yumi在IG上哭訴分手何猷君的時間，讓網友忍不住直呼：「被綠了。」