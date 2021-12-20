劉姓男子懷疑妻子出軌，上個月酒後拿菜刀，跑到妻子上班的北市大安區服飾店談判，揮起菜刀要砍殺妻子，經民眾上前奪刀，與劉男在店內扭打，幸經員警趕到與民眾合力制伏劉，劉遭收押。台北地檢署20日依《家暴法》之殺人未遂罪起訴劉男。
檢警調查，48歲劉男與妻子長期感情不睦，又懷疑妻子有外遇，11月21日晚間在家裡喝醉酒後帶著菜刀，到北市忠孝東路四段某間服飾店找妻子談判。
劉男因情緒激動，舉刀作勢要砍妻子，雙方在店內發生拉扯，其餘服飾店員工嚇得逃出店外報警，民眾也上前幫忙要奪刀，當場在店內扭打成一團。
警方獲報到場，與民眾合力將劉男制伏，現場血跡斑斑，但都是劉男與人扭打時，自己不慎劃傷手掌所致，劉被送醫治療，警方依殺人未遂等罪嫌移送台北地檢署，檢察官複訊後將有家暴紀錄的劉男聲押，22日晚間獲法院裁准。
檢方調查時，劉辯稱是因妻子自行帶走小孩，他才到妻子上班的服飾店找她理論，檢方今偵結起訴。
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