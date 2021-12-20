此次重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案皆未達495萬同意票門檻，且都是不同意票高於同意票。有學者分析原因，「投了也沒用，造成投票率偏低。」此分析引發網友熱烈討論，不少人認同地說，「是啊，投了執政黨就會執行嗎？」「以後也別浪費錢辦公投了，投了也沒用」、「這是真的，我身邊就有不少人覺得，投了民進黨也不會遵循，所以就不投了，不過他們都說2022選舉一定會教訓民進黨」。

根據《中國時報》今(20日)報導，世新大學民意調查中心主任梁世武說，這次投票率不高，主要有「不想投」、「混亂」、「堵爛」及「漠不關心」等4個原因；文化大學新聞暨傳播學院院長胡幼偉分析，其中一項原因，有一群淺藍或淺綠支持者認為，不管公投結果如何，執政黨還是會照自己的想法去做，既然這樣，就沒必要投票。

對此有網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，其中《Yahoo新聞》有破600則留言討論，網友表示，「說到我心聲了，上次也是投了，根本沒用，乾脆不投，執政黨竟說這是結果是民意...」、「公投沒綁大選，投票率鐵定低...公投已死」、「我也認為公投投了也不會執行有前例」、「說到重點，就算4個都同意又如何 !」「真的投了也沒用」。