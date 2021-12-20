網球女將「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu）獲選了英媒BBC的2021年「英國年度最佳運動人格獎」！19歲的拉杜卡努今年9月在美國紐約的美網譜寫了灰姑娘傳奇，成為史上首位從會外賽出發拿下大滿貫單打冠軍的網球女將。對於英國國內來說，拉杜卡努還是1977年以來首位摘得大滿貫冠軍的英國女將，並且是一盤未失的主宰賽場。

拉杜卡努目前確診新冠肺炎正在隔離，她錄製影片說：「與這些入圍者並列是莫大的榮譽，能夠贏得獎項非常美妙。我從小就在看這個頒獎，我以謙卑的心加入過往的得獎者。我很高興英國網壇又拿到這個獎。」英國男網名將莫瑞（Andy Murray）在2015年獲獎，2020年的獲獎者為賽車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）。

今年的入圍者還有跳水金牌湯姆戴利（Tom Daley）、游泳金牌亞當比提（Adam Peaty）、足球明星史特林（Raheem Sterling）、帕運選手史多莉（Sarah Storey）、世界拳王泰森福瑞（Tyson Fury）。

湯姆戴利是東京奧運的10公尺男子雙人高台跳水金牌，他與搭檔馬提李（Matty Lee）力壓中國大陸的組合曹緣 / 陳艾森，成為英國的體育英雄。亞當比提是有名的英國「蛙王」，摘下里約奧運、東京奧運100公尺男子蛙式金牌。往年的得獎者之中，田徑選手佔了18次最多，F1賽車8次，網球7次，拳擊、板球、自由車、足球各5次。