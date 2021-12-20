新北市土城五穀先帝廟與土城分局於昨(19)日13時在土城分局8樓禮堂辦理「耶誕佳節-兒童快樂成長寶可夢集換式卡牌賽」，吸引近百位民眾參與。（土城分局提供）

新北市土城五穀先帝廟與土城分局於昨(19)日13時在土城分局8樓禮堂辦理「耶誕佳節-兒童快樂成長寶可夢集換式卡牌賽」，吸引近百位民眾參與。（土城分局提供）

新北市土城五穀先帝廟與土城分局於昨(19)日13時在土城分局8樓禮堂辦理「耶誕佳節-兒童快樂成長寶可夢集換式卡牌賽」結合預防犯罪宣導活動，吸引近百位民眾參與，由於比賽獎品豐富，有寶可夢玩偶、優勝紀念卡墊、寶可夢25周年紀念箱等精美獎品，比賽還有專業裁判，小朋友們玩得不亦樂乎。

土城分局表示，這次「耶誕佳節-兒童快樂成長寶可夢集換式卡牌賽」是經The Pokémon Company認可為「公認自主活動」，也是台灣迄今最大型的寶可夢集換式卡牌「公認自主活動」；因此活動現場內有4位官方認證裁判駐場，提升賽事水準，原先吸引400多人報名參與，但受限防疫考量，最後僅抽選60位參賽，被抽中的小朋友都超級興奮。

除了提供給小朋友玩樂的空間，警方也特別在場內進行「交通安全」、「婦幼安全」及「校園反毒、反霸凌」等互動式宣導，有獎徵答方式也吸引眾多小朋友參與，提升安全意識，保護自己的觀念，最後還有五穀先帝廟主委李木火也扮成聖誕老公公，與小朋友們互動發獎品，將活動推向另一波高潮。

五穀先帝廟主委李木火、土城分局分局長周振安表示，本次在地傳統宮廟結合警察宣導活動，主要希望透過小朋友喜愛的寶可夢卡牌比賽及有獎徵答方式，來吸引國家未來主人翁加強提升有關婦幼安全、校園反毒、反霸凌的意識，也讓陪同參賽的家長及觀賽的民眾們從活動中了解青少年們成長過程可能會碰到的問題及法律觀念，寓教於樂，讓法治觀念從小紮根。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885