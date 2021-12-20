20日東北季風稍減弱，中南部地區位於下風處，易累積污染物；另南方雲系北移，各地轉為有局部短暫雨，污染改善情況將視降雨程度而有差異。依10時監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖以「良好」等級為主；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門多為「普通」等級，近山區地區達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，20日東北季風稍減弱，中南部地區位於下風處，易累積污染物；另南方雲系北移，各地轉為有局部短暫雨，午後受降雨洗除作用影響，空氣品質將可改善，但仍須視降雨程度而有差異。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中部、雲嘉南近山區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，20日白天東北季風減弱，21日至22日受南方雲系北移影響，全臺降雨機率高，受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍佳；23日至24日環境風場逐漸轉為弱東北風，雲嘉南以南位下風處，污染物稍易累積；25日東北季風增強或大陸冷氣團南下，雲嘉南沿海地區須留意地表揚塵影響空氣品質。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。