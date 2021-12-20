美國有位重量級的參院民主黨國會議員私下透露，不會支持目前這項高達1.75兆美元的投資法案，因此，拜登力促的購買電動車(EV)激勵提案恐怕將難產。

這位西維吉尼亞州的議員Joe Manchin，似乎對拜登政府的這個重建美好方案（Build Back Better）頗有微詞。若這項法案不透過修改順利通過的話，目前0.75萬美元購買電動車免稅金額，將大增至1.25萬美元。同時，購買二手EV也有約4000美元信用額度。

同時，若此法案通過的話，已大賣超過20萬輛EV的通用汽車與特斯拉，都可望成為稅抵優惠者之一。另外，提案中也包括購買商用EV的30%免稅金，故政府EV補助金的多寡，對即將要在2022年大推電動皮卡的通用以及福特汽車而言都至關重要。

拜登是希望到了2030年，美國至少有一半的新車不再是傳統燃油車。因此，本周美國政府可能會擬定一份在2026年前，更加嚴格的新出廠車輛排氣規範。

而Manchin所反對的是，只有美國汽車工會所製造的車輛可以享有上述1.25萬美元稅抵額度中的4500美元。美國車市分兩種，一種是工會製造，另種則是非工會。日本豐田、日產以及本田，甚至特斯拉等都屬於非工會製的，至於克萊斯勒、福特以及通用等3大美國車廠則是工會製造的成員。

因此，特斯拉以及在美國營運的外國車商，與當地車廠形成兩大不同勢力都各有表述與不同山頭。以在西維吉尼亞州設有工廠，但不是美國汽車工會的豐田汽車來說，也透過遊說來反對這項對工會製才會抵4500美元的EV購買優惠案。

日前，豐田才宣布將要在美國北卡興建一座近13億美元的車用電池工廠。同時，電動車新創公司Rivian於16日更表示，要在喬治亞州造一座50億美元的工廠。

根據現行法令，從2027年開始，汽車必須是在美國製造的才獲有1.25萬美元的抵免金，其中也包括享有500美元額度的美國製車用電池。但這項法令卻遭到來自加拿大、墨西哥、日本以及歐盟各國的嚴厲批評。