據德國管線網絡營運商Gascade的數據顯示，俄羅斯透過Yamal與歐洲連結的管線，周日輸往德國的天然氣數量再次大幅下滑。

根據德國和波蘭邊界的Mallnow測量站的觀察，截至周日中午該管線天然氣的流量已降至每小時37萬度(千瓦時)的水準，低於前一天短暫觸及的每小時400萬度流量。

該管線為俄羅斯經過白俄羅斯輸送到歐洲的管線，12月時的平均流量都還在每小時900萬至1200萬度，周六大幅降到120萬度/小時。

目前還不清楚流量為何下降，俄羅斯天然氣出口公司Gazprom沒有立即提出回應。

俄羅斯對歐洲的天然氣供應與天然氣公司Gazprom在俄羅斯的庫存水準有關，然該公司從本周一開始從俄羅斯中部的地下設施輸送天然氣，預計在一個月內達到峰值。

Gazprom透多條管線對歐洲輸送天然氣，並已被預訂增加額外產能，透過烏克蘭和Yamal路線輸送天然氣到德國。