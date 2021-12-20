進入歲末年終，民眾最關心的就是年終獎金跟明年是否加薪，在軍公教明年確定調漲4％，國泰金(2882)調查顯示，有44.3％的民眾認為明年會加薪：年終獎金方面，過半民眾認為，年終獎金可落在1到3個月之間。

基本工資明年1月1日起調整，月薪由2萬4000元調高至2萬5250元，調升1250元；時薪由160元調成168元，調升8元；行政院11月也確定軍公教人員明年調薪4％。國泰金調查顯示，政府帶頭調漲工資及加薪，提升民眾對於明年加薪的預期心裡，今年12月調查結果與2020年12月調查結果比較，有49.5％的民眾認為明年每月經常性薪資調整幅度將維持不變，較2020年12月調查減少12.1個百分點，預期會加薪的民眾比例從27.7％上揚至44.3％，較前次調查增加16.6個百分點。認為會減薪的民眾比例從10.7％下降至6.2％，較前次調查減少4.5個百分點，整體而言，預期薪資將維持不變與減少的民眾比例較去年下降，認為每月經常性薪資將會調漲的民眾比例則較去年增加。

年終獎金方面，2021年有38.7％的民眾認為今年年終獎金將在1個月以下，較2020年調查減少，預期在1～3個月的民眾比例則升至54.2％，較2020年調查增加。此外，認為年終獎金是經常性薪資3個月以上的民眾約7.1％，亦較2020年調查增加。