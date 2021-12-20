大陸國務委員兼外交部長王毅今（20日）在一場研討會中表示，大陸與尼加拉瓜恢復外交關係後，大陸建交國總數增至181個，「一個中國」的共識在國際上更加鞏固，並稱「台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子，中國必須統一，也必然統一」。

據澎湃新聞報導，大陸國務委員兼外交部長王毅今天（12月20日）在北京出席2021年國際形勢與中國外交研討會開幕式並發表演講時表示，台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子。

王毅表示，台海局勢出現新一輪緊張，癥結在於台灣當局企圖「倚美謀獨」，美國以及個別國家有意「以台制華」，一個中國原則的內涵面臨被虛化甚至掏空的危險。正是這些倒行逆施改變了台海現狀，損害了台海和平，違背了國際社會共識和國際關係基本準則。

王毅表示，對此，中國大陸發出嚴正警示，進行有力反制，震懾了「台獨」分裂勢力的氣燄。10天前，中國恢復與尼加拉瓜的外交關係，建交國總數增至181個，一個中國的共識在國際上更加鞏固。台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子，中國必須統一，也必然統一。