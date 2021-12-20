王力宏日前宣布離婚後，17日遭到李靚蕾發長文控訴，並公開王力宏私下淫亂的私生活，讓王力宏維持多年的「優質偶像」形象全毀，演藝事業也跟著停擺。而他也在神隱多日後終於在20日凌晨發出聲明，卻再度遭到李靚蕾火速打臉，就連李靚蕾的親哥哥也看不下去，首次在個人IG上PO文酸爆王力宏。

自從李靚蕾於17日發出近5000字的毀滅信後，王力宏便消失無蹤，隨後王力宏的80幾歲的老父親王大中竟公開手寫信試圖挽救王力宏的形象，沒想到隨後就遭到李靚蕾打臉，也被網友認定王力宏是躲在爸媽背後不敢面對的爸寶，直到今（20）日凌晨才發出長篇聲明，但因中、英文錯字連篇，前後邏輯不一，甚至連李靚蕾的日文名也寫錯，瘋狂打自己的臉，讓網友相當傻眼紛紛留言嘲諷王力宏「這種時候連公關審稿也要省？」就連李靚蕾的親哥哥也看不下去，忍不住發文。

根據《三立新聞》的報導，李靚蕾的親哥哥於20日凌晨看到王力宏的聲明後，立即在個人的IG限時動態上附上一張圖，並在下方發文表示「說幾個笑話」一一打臉王力宏聲明中的內容，怒嗆「我沒有對婚姻不忠，大概是對不忠這個詞有誤解；我有錄音檔可以證明但我沒聽過，到底在說什麼？拜託讓我看孩子！沒人阻止你但你在隔離耶又想違規？西春美智子…..是村啦！還想用仇日情緒轉風向喔？我不在乎錢卻一直在講錢；我很在乎孩子，但生日重要節日都缺席，順帶一提視訊不算在喔」。

最後還不忘酸爆王力宏「我生活在威脅跟恐懼中卻可以生3胎？你是被強姦嗎」、「我中文不好，到底又是誰逼你寫中文了」、「拜託不要牽連我無辜的朋友（砲友）們」，短短175字完勝王力宏的公關稿，也引起網友熱烈討論。

李靚蕾的哥哥看到王力宏的聲明後忍不住發文。（圖／轉發三立新聞）