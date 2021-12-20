歌手王力宏優質偶像形象徹底崩壞，昨日深夜首度發聲明稿澄清，內容卻錯字連篇、語句不通順，遭網友酸「乾脆用唱的」。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，勉強看完王力宏的聲明後，認為王力宏果真就如李靚蕾所說，就是自戀型人格，整篇聲明根本像是自白書，而非答辯書。

陳志金今（20）日於個人臉書粉專《Icu醫生陳志金》指出，看完王力宏的聲明後，「結果開油罐車的是王力宏本人！」認為王力宏不寫這篇聲明還比較好，畢竟長篇文章也不是每個人都能駕馭，中文也不是每個人都能學好，「即使是自稱『龍的傳人』也不例外」。

陳志金說，在這種關鍵時刻，發布聲明稿前，還是要請專業人士潤飾，千萬不要逞強自己面對，也不要太相信Google翻譯及簡繁體字轉換，最重要的是，勉強把聲明看完後，得到一個結論，「王力宏果然就是被指控的那個樣子」。

陳志金表示，王力宏就是自戀型人格，整篇聲明不像答辯書，反而像是自白書。除此之外，王力宏在聲明稿中，稱自己的父母是「王爸爸、王媽媽」，陳志金非常疑惑「為什麼要這麼見外的稱呼自己父母？」

陳志金的想法讓一票網友有感留言，「王家開油罐車救火，還自帶番仔火」、「昨天困擾我、讓我失眠的是，過去的歌詞到底是怎麼寫出來的」、「為什麼他寫的歌詞可以這麼美，自白書真的看到灰煞煞」。