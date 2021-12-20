四大公投全被封殺，台灣民意基金會董事長游盈隆今天指出，選民普遍瀰漫「雙趨衝突」的心理，以致於最後決定不投票，造成這次公投無法代表台灣多數民意的結果。至於藍營對四大公投立場缺乏共識，反映政治現實，他反問「對台灣整體政治發展或政黨政治一定是壞的嗎？」

針對此次公投大量藍綠選民和中性選民未出席投票的現象，游盈隆提出一個新的觀點和解釋：選民普遍瀰漫「雙趨衝突」的心理，主因為兩大黨現今立場和過去迥異，如公投綁大選、進口萊豬等都是立場反覆的議題，讓過去支持、追隨該政黨的支持者深感困惑，以致於最後決定不投票，造成這次公投無法代表台灣多數民意的結果。

針對國民黨戰犯問題，游盈隆的看法是，重大戰役像公投或選舉，贏是黨主席收割所有的光彩，輸當然也順理成章的成為頭號戰犯，不是他對朱立倫有惡意或偏見。至於侯友宜，他是國民黨目前超重量級政治明星，在這次公投的表現要如何論功行賞或論罪懲罰，「那是國民黨家務事，我不予置喙」。

外界認為，國民黨在公投議題鬧分裂，打不贏團結的民進黨，他說，這應該是客觀的敘述。畢竟，當綠大於藍，藍營團結都未必贏得了綠營，何況是處在對四大公投缺乏共識、意見紛歧、無法團結的條件下。

但游盈隆認為，更深一層的問題是，藍營對四大公投立場缺乏共識，反映政治現實，「對台灣整體政治發展或政黨政治一定是壞的嗎？大家可以想一想」。