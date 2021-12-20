智利19日總統大選由35歲的左派領袖柏瑞克（Gabriel Boric）拿下56％得票率，打敗極右派對手卡斯特（Jose Antonio Kast），成為智利近代史上最年輕的總統，也意味著長久以來維持中間派親商政策的智利將轉向左派政權。

現任國會議員的柏瑞克曾是學運領袖，在這次大選中獲得大批年輕族群支持。他承諾上任後將促進社會平等並推動經濟發展，也將改善公共健保及教育制度。他將在明年三月走馬上任。