智利政權轉向左派 35歲前學運領袖當選總統 11:082021/12/20 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 智利19日總統大選由35歲的左派領袖柏瑞克（Gabriel Boric）拿下56％得票率，打敗極右派對手卡斯特（Jose Antonio Kast），成為智利近代史上最年輕的總統，也意味著長久以來維持中間派親商政策的智利將轉向左派政權。 現任國會議員的柏瑞克曾是學運領袖，在這次大選中獲得大批年輕族群支持。他承諾上任後將促進社會平等並推動經濟發展，也將改善公共健保及教育制度。他將在明年三月走馬上任。 彭帥接受星媒採訪 改口稱：從未說或寫過任何人性侵我 拒當通膨升息下的「下流老人」 退休理財觀念再進化！錢放在「這些地方」賺更快 #智利 #左派 #政權 #轉向 #學運領袖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園表揚托嬰專業人員 場邊寶寶趣味競賽「反客為主」 16:002021/12/19 寶島 宏都拉斯執政黨未取得國會多數席位 需與在野結盟 07:062021/12/20 國際 盧秀燕無招勝有招 化解究責戰火 04:102021/12/20 焦點要聞 蔡正元曝公投全軍覆沒關鍵：團結民進黨擊敗分裂國民黨 11:362021/12/19 政治 友台共和黨籍前聯邦參議員艾薩克森辭世 享壽76歲 03:472021/12/20 國際 遼寧艦一年兩度遠海訓練 陸專家：摸索遠海常態化部署 15:182021/12/19 兩岸 南非疫苗接種問題多 04:102021/12/19 產業特刊 不同意率全台第一 黃偉哲連任助力 04:102021/12/19 地方新聞 桃園表揚托嬰員 寶寶爬行賽嗨翻 04:102021/12/20 地方新聞 史話》蔣經國放手民進黨組黨的陽謀（七）──解讀郝柏村回憶錄之7（龍城飛） 00:002021/12/20 兩岸史話 神田沙也加墜樓享年35歲 04:102021/12/20 娛樂新聞 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 王力宏9億贍養費不算什麼？他給史上最多分手費！前妻瞬間變富豪 - 財經 核四未過缺電慘了？他爆這大國恐怖下場：台灣步後塵 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 這檔金融股殖利率破5％…危險？小心遭0056倒貨10萬張 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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