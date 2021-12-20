開設當鋪月收20至30萬元的華姓男子，去年因王姓女友有意分手，他竟先毆打她後，再持不明化學藥劑朝她臉部潑灑致顏面及頸部灼傷，她的母親聽到呼救聲下樓查看，也遭華男推倒受傷，最高法院依傷害罪將華男判囚8月，另判3月部分可易科罰金，全案定讞。

華姓男子與王女原本是男女朋友，因對方提分手引起他的不滿，去年5月5日下午5點多他在王女高雄住處1樓公寓樓梯口等待，等她下班進入，華男摘掉她的安全帽，先徒手毆打她頭部，再持不明化學藥劑朝她臉部潑灑，並以不詳物品刺傷她腹部。

王女受有顏面及頸部化學性2度灼傷佔總體表面積百分之0.5 、雙眼化學性灼傷併結膜角膜損傷、腹部疑穿刺傷約2 公分、頭部外傷併前額挫瘀傷等傷害，她母親下樓查看後上前欲將華男拉開，但遭華男推倒受傷。

一審及二審考量華男不以理性溝通或合法正當之手段解決彼此紛爭，而竟以暴力方式攻擊對方，所為自應予相當之刑事非難，考量被害人明確表示不願和解，及犯行對被害人所造成的損害各判刑8月及可易科罰金之刑3月，上訴後，最高法院駁回確定。