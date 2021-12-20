王力宏和前妻李靚蕾連日以來不斷交鋒，李靚蕾控他長期冷暴力、約炮、召妓、缺席孩子生日等行徑，王力宏也反擊李靚蕾索要近9億贍養費，20日深夜李靚蕾簡短以5點反擊，現又發文詳細澄清解釋，並附上證據，再度引發討論。

李靚蕾發文冷靜分析王力宏的想法，「就是屬於很典型的利用情緒操控（gaslighting）的方法—，試圖以一些不實或誇大/令人誤解的指控，讓被指控的人需要用盡所有的力氣和時間為自己辯解，然後注意力就會被轉移」，並舉出了5大點一一回擊王力宏19日深夜的發文內容。

第一點，李靚蕾質問，「這麽多各方的證據人證物證指向你有『召妓的行為』，針對這個問題，請問你承不承認？」第二點，她更爆料2012、2013年王力宏和她、Yumi同時交往，同時還帶小模回家過夜，甚至試圖跟當時16歲的小師妹當「朋友」。

李靚蕾再爆料王力宏腳踏多條船。(圖/翻攝自李靚蕾IG)

第三點，李靚蕾心碎的問：「對於你和你家人把我當成生育機器，長期對我羞辱，霸淩，冷暴力，依據你的陳述在你不愛我很恐懼我的情況下還要我幫你生下二胎，三胎？然後ㄧ生完三胎兒子就以各種方式脅迫我離婚，這是你做人道德的標準嗎？」

李靚蕾一直試圖連絡上王力宏，對方卻不肯接電話。(圖/翻攝自李靚蕾IG)

第四點，李靚蕾怒轟王力宏缺席孩子各大重要節日和成長時刻，「你昨天的聲明中呼籲我『請求你讓我可以見見他們』來混淆視聽，請問我有不讓你看過孩子嗎？」第五點，李靚蕾表示王力宏指要透過發文喊話才能和她說話，但事實卻是這段期間，她不斷試圖聯絡王力宏，但對方都拒絕溝通，「請問你對於你自己滿口的謊言是否要道歉？」

李靚蕾也提到王力宏在文內稱她「西春美智子」，只是證明對方是修養或人品都很低劣的人，最後更喊話王力宏，「希望你能誠實的面對自己，正視自己的問題，為自己的行為負責，不要再把問題歸咎於他人或用混淆視聽的方式企圖全身而退。」