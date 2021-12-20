散熱廠雙鴻(3324)受惠於各產品線成為全球各大半導體及品牌廠產品主力供應商，且產品價格全面調漲，雙鴻不僅第4季業績可望挑戰單季歷史新高，明年第1季亦可望創下歷年同期新高，隨著元宇宙及車聯網等各項新興應用帶動高速運算需求強勁，雙鴻樂觀看待明年業績，雙鴻表示，明年業績可望再創歷年新高。

雙鴻今年營收維持年年成長步調，毛利率及獲利卻受銅等原物料價格飆漲及供應鏈IC缺料影響不小，不過近兩年散熱廠經過激烈價格競爭，以及部分散熱廠經營團隊調整未如預期，產品競爭力嚴重衰退，讓雙鴻在全球散熱廠領域技術領先優勢愈拉愈大，加上高速運算需求強勁，雙鴻挾技術優勢成為全球各大半導體及品牌廠主力供應商，大者恆大趨勢下，雙鴻不僅明年訂單透明度極高，亦是國內散熱廠中極少數新舊產品均順利全面調漲反應成本的廠商，雙鴻營運亦在渡過第2季谷底後，自第3季起重回成長軌道。

受惠於商務NB/顯卡/伺服器/資料庫中心/AI人工智慧等各項應用需求強勁，雙鴻11月合併營收攀至14.79億元，年增20.79%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為127.4億元，年增16.43%，雙鴻表示，第4季營運有望挑戰單季歷史新高，全年營收可望再創歷史新高。

由於雙鴻不僅是AMD全系列產品散熱供應商，在AMD新一代5奈米製程伺服器，雙鴻氣冷與水冷解決方案更獲得AMD在白皮書中指定推薦，光AMD明年的下單量就可望較今年倍增，公司亦於近日正式通過Intel新一代伺服器平台Eagle Stream認證，獲得Intel指定採用，未來亦可望逐步擴大至Intel其他產品線，隨著元宇宙應用日益廣泛帶動伺服器/資料庫中心大量建置需求，雙鴻因Intel及AMD新一代平台認證同步到手，伺服器及資料庫中心可望成為雙鴻未來幾年營運成長主要動能。

雙鴻表示，公司整體營運進入新成長期，明年不僅營收可望較今年成長，毛利率及獲利因漲價及產品組合優化，可望較今年大躍進。