藥華藥(6446)今日繼續跌停板，生醫股今日由個股點火，益安(6499)明年里程金認列將使荷包滿滿，今日鎖在漲停板81.9元、生華科(6492)治療髓母細胞瘤新藥獲美國孤兒藥認定利多持續發酵，股價再飆漲停鎖在124元，高端疫苗(6547)今日站上300元，股價漲幅逼近4%，台康生技(6589)、ABC-KY(6598)也各擁利多，股價漲幅在3~4%不等。

益安今年處分部分達亞持股，帳上滿滿的現金達25億元，大口徑心導管術後止血裝置獲美FDA核准大口徑心導管術後止血裝置(Cross-Seal)已經獲得美國FDA給予核准信函，以通過cGMP實地查核做為最後許可條件，公司和TERUMO修改合約後，很快就會拿到里程金。益安指出，Terumo給予的650萬美元里程碑金預計明年1月進帳，全年里程碑金估達1150萬美元。

ABC-KY瑞磁生技也是好消息頻傳，除了技術授權夥伴卡位北京協和醫院供應鏈有助擴增對瑞磁的數位生物條碼(BMB)採購機會，並貢獻5%試劑銷售分潤外，同時檢測新冠及流感病毒的分子檢測試劑(CoV-2 Flu Plus Assay)正式獲得美國FDA緊急使用授權(EUA)，此為瑞磁的第3項美國EUA，亦是台灣首家取得新冠加流感病毒分子檢測試劑美國EUA的公司，都將為營運帶來正面的挹注。

2021年第十八屆國家新創獎日前舉行頒獎典禮，不少公司都以自家獨有的技術拿下獎項，包括生展生技(8279)今年以「芽孢乳酸菌BC198」受頒國家新創獎。新藥研發公司太景*-KY(4157)自主研發的流感新藥TG-1000獲頒企業新創獎。亞果生醫(6748)則是以去細胞軟骨及其應用榮獲企業創新獎。普瑞博(6847)開發P-Tex仿生雙離子抗沾黏高分子添加劑結合台塑公司塑料的P-Tex仿生雙離子抗沾黏醫用高分子塑料，獲得新創獎。