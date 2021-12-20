央視新聞報導，大陸國務院新聞辦公室今天（20日）發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，全面回顧香港特別行政區民主的產生和發展歷程，進一步闡明中央政府對香港特別行政區民主發展的原則立場。

白皮書指出，香港在英國殖民統治之下沒有民主可言。中國政府對香港恢復行使主權，實行「一國兩制」方針，創建了香港特別行政區的民主制度，並在實踐中支持其不斷發展完善。中國共產黨和中國政府建立發展香港民主的決心、誠意以及付出的巨大努力一以貫之，有目共睹。

白皮書說，近年來，反中亂港勢力以奪取特區管治權、實施「顏色革命」為目的，挑戰「一國兩制」原則底線，衝擊特區憲制秩序，破壞香港法治，進行危害國家安全、損害香港繁榮穩定的各種活動。事實一再表明，反中亂港勢力及其背後的外部敵對勢力是阻礙香港特別行政區民主向前發展的罪魁禍首。

白皮書指出，中國共產黨和中央政府審時度勢，作出健全依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權、完善同憲法和基本法實施相關制度機制的重大決策，推動建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，完善香港特別行政區選舉制度，堅定落實「愛國者治港」原則。這一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，推動香港特別行政區民主發展重新回到正確軌道。

白皮書指出，發展完善香港特別行政區的民主，對保障香港居民民主權利、實現良政善治、確保香港長期繁榮穩定和長治久安具有重大意義。「一國兩制」為香港特別行政區民主發展提供了根本保障。確保「一國兩制」實踐行穩致遠，繼續推動香港民主發展，必須堅決貫徹落實「愛國者治港」原則。必須按照「一國兩制」方針和基本法，切合香港的政治、經濟、社會、文化、歷史等條件，探索具有香港特色的民主發展道路。

白皮書說，作為中國共產黨和中國政府的偉大創舉，「一國兩制」在香港的實踐已經取得巨大成功，顯現出強大生命力和制度韌性。中國共產黨和中國政府有信心、有智慧、有能力，既把實行社會主義制度的內地管理好、建設好，也把實行資本主義制度的香港管理好、建設好，並把符合香港特別行政區實際情況的民主建設好、發展好。

白皮書指出，香港特別行政區正迎來撥亂反正、由治及興的新階段。一個政治民主、法治健全、自由開放、包容和諧、繁榮穩定、胸懷祖國、面向世界的香港必將更好地呈現在世人面前，「一國兩制」在香港的實踐必將取得更大成功。