聯準會（Fed）加速縮減購債，且不再視通膨為暫時性，但大環境仍有諸多挑戰，包括Omicorn疫情演變、各地經濟復甦步調不一，避險需求猶存，市場對資產品質較佳的投資級債仍有配置需求，其中金融次順位債因高息收、高信評、較佳抵禦利率上行風險能力，可望持續吸引資金配置，穩健布局仍可適度留意。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，Fed加快購債縮減，年終決策會議結論顯現轉向鷹派，新型變種病毒Omicron出現，帶來全球市場疫情再起的憂慮，影響投資情緒。後續除持續觀察疫情的發展外，Fed升息動態是否因新一波疫情再起而有所改變，也將是關注重點。

徐建華指出，從資產特性來看，金融次順位債指數目前殖利率仍接近4.14％左右，相較於一般投資級債約1.89％更加具備收益優勢，同時金融次順位債的存續期近4.8年，也較一般投資級債的7.4年明顯較短，代表利率敏感度較低，更有助於抵禦利率上升對債券價格帶來的壓力。

回顧近十年來金融次順位債在各年度表現，即使在2013年Fed停止QE（量化寬鬆）並開始縮減資產負債規模、2015年底重啟升息，金融次順位債表現，也較其他主要債券來的穩定，年度報酬排名相對居前，且仍保持正報酬。今年以來金融次順位債更是主要投資級債券當中，唯一維持正報酬的類別，可說是經得起利率調整以及市場波動的考驗。

尤其主要發行機構多為成熟國家大型金融機構，企業財務體質穩健，不失為既想兼顧信用風險及息收考量，可多參酌配置的穩健收益型投資標的。