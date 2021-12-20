頂鮮101（頂鮮台南擔仔公司）控訴台北101突擊式解約，要求101應補償包括：1、逾百位後續員工資遣所需費用，2、2022年已下訂婚宴新人、宴會賓客之已預定席次之顧客權益損害賠償，3、疫情營業虧損。

台北101大樓19日針對頂鮮101餐廳提出期滿不續約聲明，頂鮮101今（20）日發出「不平之鳴」指出台北101大樓片面解有3大不公之處包括：1、片面通知解約，2、選商招標作業流程未透明公開，3、租金條件不公。

為此，頂鮮101要求申請延長租約，並指出縱無法續約，台北101所為既有前述缺失，亦應補償頂鮮101拆遷及員工資遣所需費用，並考量頂鮮101近兩年受疫情影響，損失慘重，及已預定席次之消費者權益，對於後續退場條件，訴求同意延長租約期間並給予四個月之免租期，俾讓頂級101有充裕時間得安頓員工未來生計。

頂鮮101公司指出，今年台北101與頂鮮101續約過程中，台北101於110年8月26日提出「台北101金融大樓86樓餐廳營運招商條件」，頂鮮於其所定期限內回簽，明確表達有長期續租之意願，雙方既然對於租賃條件已達成共識，堪認已完成續約。未料在110年10月19台北101正式發函通知「租約於12月到期即不再續租」，頂鮮今年10月22日，才收到101正式函文租賃終止，僅剩2個月退場時間，為顧及泛官股企業應盡之企業社會責任，連帶影響頂鮮員工工作權及顧客權益

頂鮮指出，依業界租賃常規，頂級主張第一優先續約權，併衡酌公司向台北101承租11年間投入高達新台幣11億元「裝潢及租金」，及過往確實履約配合度、為台北101帶來的經濟效益與形象提昇，以及公司原有裝潢仍有相當價值並可繼續使用，若與頂鮮續約無營業空窗期，且可有效避免重新裝修之資源耗費等情，即便其他有意承租戶所提出租金條件與本公司相當，亦應優先與頂鮮協商續約，頂鮮主張尚屬合情合理。

頂鮮強調，台北101於110年11月29日與頂鮮針對租約爭議進行協商，在會中台北101總經理、營運長以及法務經理稱本公司未獲評選，並非單以租金條件不如人為由，但卻無法就其前揭雙方已完成續約，及其擅自、片面塗改本公司所提出台北101選商條件書等節為合理解釋，且亦不願透露獲評選之承租戶其租金條件是否優於頂鮮公司。台北101為上市公司，除營業須遵法制、循正軌外，營運均應以獲利為優先考量，如獲評選之承租戶條件低於本公司提出之每月新台幣389萬，理當不應使其獲得評選。