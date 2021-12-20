國道基金於花費1.85億元建置北中南三區專用無線電系統，以在急難救援、緊急搶修維護時統一調度支援。不過該系統雖可跨區聯繫但不能群呼，無法在大範圍緊急事故時有效統一指揮調度，立委建議交通部高公局加速整合規劃。

立法院交通委員會今（20）日審查111年度總預算案國道公路建設管理基金分預算，立委林俊憲、李昆澤、趙正宇提案指出，國道基金於民國109至110年間花費1.85億元建置北中南三區專用無線電系統，以在急難救援、緊急搶修維護時，能夠不因通信訊號中斷而影響統一調度支援。

林俊憲指出，該系統建置主要是因為民國99年國道3號3K＋100附近發生走山，造成高達33公尺、長逾200公尺的土堆掩埋路面，急需聯繫救災及搶修，卻因通訊中斷且高公局無自有無線電系統，而必須向民間緊急借調相關設備協助救援。且之後高公局也未能盡速完成自有無線電系統建置，直到8年後也就是民國107年才動工，但該系統雖然今年完成北中南三區建置，卻無法全區互聯，無法在大範圍緊急事故時有效統一指揮調度。

林俊憲表示，有鑑於交通事業群的台鐵、高鐵及非交通事業群的海巡署、海軍都已經完成其專用無線電的全區整合，且高公局委託交通部轉投資的台灣世曦工程顧問公司提出的專業意見中，也多次建議高公局將該系統全區整合，立委提案建議高公局加速完成，並於一個月內向立法院交委會提出全區整合的後續規劃書面報告。

「台灣南北才400公里，火腿族基隆都可以打到屏東；從來沒有聽過台灣哪個單位有各自3套無線電系統！」林俊憲對媒體表示，無線電的假設就是手機訊號斷了，才使用無線電；若緊急救災時還是要透過電話聯繫，有無線電卻還不能跨區群呼，那裝無線電幹嘛？別的單位都可以，為何高公局不行？若是發生在兩區中間怎麼辦？

高公局表示，之後會評估、研議無線電系統全區整合，至於當初為何不是全台用同一套？高公局說明，山區可以透過無線電聯繫，可以對話；各區可以各自群呼；跨區也可以一對一聯繫，但是不能跨區群呼，「就是差在這邊。」高公局並表示，當初世曦106年的研究報告就是建議分區。