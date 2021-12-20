王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

王力宏婚變鬧得比八點檔還精采，昨（19日）他終於發出千字文反咬李靚蕾，不久後就被女方列出5點回擊，其中一句「半夜2:00約砲出來安和路找我聊到早上那次」相當耐人尋味，外界好奇到底是跟別人約，還是跟李靚蕾？有網友發揮柯南精神，發現李靚蕾第一篇聲明就有提到相關內容。

王力宏19日在聲明文指出，2003年演唱會上認識李靚蕾，但是斷聯約10年，重逢後女方已26歲，雙方的說法明顯有出入，李靚蕾忍不住再發文開酸：「可能你的『朋友』太多記性不好」，之後細數兩人相識的種種，包括「你跟你另一個前女友還在一起的時候，半夜2:00約砲出來安和路找我聊到早上那次，生日派對等等等…你都不記得了？」

有網友好奇這句話背後的涵意，在PTT八卦版PO文發問到底是「宏宏跟別人2:00約砲在安和路結束後找蕾神聊到早上」，還是「宏宏跟蕾神2:00約砲在安和路聊天到早上」，正當網友七嘴八舌的討論，忽有另名網友突破盲點，要原PO去看李靚蕾的第一篇聲明。

根據李靚蕾17日的指控，就有提到婚前王力宏跟前女友交往時，「你半夜兩點打給我，問我要不要去你家陪你睡…我覺得很怪拒絕了，但也沒有多想。你說那你出來找我，那晚我們在外面聊天聊到早上。我也是後來才發現，原來你那時還是跟你前女友在一起。」兩段內容的時間點、約砲及聊天到早上都有吻合，應是講同一件事情。