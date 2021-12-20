電視劇《茶金》演繹台灣茶葉的黃金歲月，劇中人物一輩子為了家鄉拚搏，養活了新竹北埔茶產業7成的茶農，讓土地上的人們彼此有交集；而在現代也有人來到宜蘭縣南澳鄉，在人口外流嚴重的土地上種下3千棵苦茶樹，改善當地經濟，吸引居民返鄉生活，更陪伴當地的孩子認識並認同家鄉，「種」下文化與祝福。

宜蘭縣南澳鄉是縣內人口最少、密度最低的行政區，農村人口老化、隔代教養情形普遍，直到洗劑品牌茶籽堂來到南澳，有了變化；台灣地方創生基金會董事長陳美伶曾於她出版的《美伶姐的台灣地方創生故事》書中提到，茶籽堂創辦人趙文豪不僅是地方創生的活水源頭。

趙文豪接下了家中的苦茶籽清潔劑事業後，卻發現台灣的苦茶籽有9成來自大陸，為了與土地深度連結，他於2017年找到了南澳鄉的朝陽社區，在1萬5千坪的農地上，種下了3千棵苦茶樹。

「早期苦茶油很貴，通常是做月子時，才會買來送給女兒或媳婦，因此苦茶油的初心，也代表著祝福。」陳美伶觀察，茶籽堂不僅在南澳鄉種下經濟，也種下文化與祝福。

陳美伶觀察，茶籽堂團隊2018年起協助朝陽社區將廢棄停車場改造為觀海公園，設計朝陽社區的品牌識別系統，也帶領當地孩子接受土地教育，認識並認同家鄉，引領對返鄉、社會及土地議題感興趣的人來到朝陽社區，分享地方創生的理念和方法，讓社區得以新生與永續。

「地方創生不應是外來的經濟產業，而是應該根植於社區，了解當地物產、文化特質，彼此磨合後，找出符合當地環境、文化、產業的經濟與生活模式。」信義企業集團創辦人周俊吉於信義房屋40周年時與陳美伶攜手成立台灣地方創生基金會，盼讓台灣不再有偏鄉。

周俊吉表示，「社區一家」計畫17年來，發現許多社區營造團隊因缺乏產業的經濟支持，逐漸走向凋敝，因此「台灣地方創生基金會」協助推動社區營造的個人或團隊串聯需要的資源，打造長久發展的商業模式，茁壯後透過「創業者共創平台基金會」發展成中小型企業，接著也有機會參與「產業創生平台」，接軌國際技術與資金，讓台灣的「地方創生生態系」可互相學習、提攜與共創，生生不息。