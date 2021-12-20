「台北傳神關懷傳播協會」的耶誕不老騎士，今天到台東分享她們的健康與喜樂。（莊哲權攝）

「台北傳神關懷傳播協會」的耶誕不老騎士，今天到台東分享她們的健康與喜樂。（莊哲權攝）

「台北傳神關懷傳播協會」的耶誕不老騎士，今天到台東分享她們的健康與喜樂。（莊哲權攝）

1群平均年齡80歲、神采飛揚的耶誕婆婆，今天上午到台東縣政府，為獨居老人送上100床棉被，總領隊李志偉說，這支「台北傳神關懷傳播協會」的耶誕不老騎士單車隊已經騎了12年，目的是要把她們的健康與喜樂分享給弱勢獨居老人，向孤獨說再見。

台東縣政府前廣場今天上午在細雨霏霏中出現10多位耶誕婆婆寒冬送暖，其中最高齡的陳芸已93歲，她們親自把1床床暖被搬上廣場台階，個個元氣飽滿，精神抖擻地跳著舞，高喊「向孤獨說再見」，連續12年不缺席的87歲蘇奶奶，給獨居老人溫暖，他們也給我們溫暖，靠著喜樂的心及健康的身體傳播福音，非常開心。

「活著就有希望」，打造這支耶誕不老傳奇單車隊的牧師李志偉說，他們已經騎了12年，目的就是要把這分健康與喜樂分享給弱勢高危的獨居老人，希望他們不要等吃、等睡、等時間，只要願意走出來，就會有不同的世界，這次來到台東，希望透過這些棉被，傳達遠從台北來的溫暖。

李志偉表示，往年他們都是14天環島騎行，今年遇到公投，老人家們都要參與，因而把騎程縮短為7天6夜，台東是第1站，接下來要往花蓮、宜蘭出發，雖然這次只有半島，但是不能澆滅她們關懷弱勢老人的熱情。

台東縣副縣長王志輝表示，台灣傳神居家照顧協會辦理聖誕傳奇寒冬送暖-單車環台活動，且連續3年經過台東縣並在聖誕佳節前夕千里傳愛，這是一趟不容易的旅程，值得後生晚輩效法。