美女插畫家泥泥學姐有F罩杯火辣身材，IG吸引超過178萬名粉絲追蹤，昨(19)日她合體「雪乳戰神」郭鬼鬼，兩人合計粉絲數破245萬人，兩大乳神同框牽手，從左右邊各自用傲人上圍「擠壓」著一顆籃球，並說：「鬥牛二缺一，要報隊的+1！」，畫面太美讓網民看了忍不住喊：「現在投胎當球來的及嗎？」

只見畫面裡左粉紅、右粉藍「分庭抗禮」，泥泥學姐染一頭粉紅長直髮，身穿不露但超貼身長袖運動衣，F級好身材將胸前的英文字母撐到變形；郭鬼鬼則染著俏麗粉藍短髮，同色系貝雷帽搭配套裝展露氣質，白色平口內搭秀出招牌雪乳；兩人中間用胸口頂著一顆橘色標準款籃球，左邊泥泥學姐「乳叉球」，右邊郭鬼鬼「乳擠球」，兩種擠壓變形都讓網友看到噴鼻血。

泥泥學姐寫道：「鬥牛二缺一，要報隊的+1！」，郭鬼鬼則留言回應說：「鬥牛要不要」，粉絲回應瘋喊：「妮教我打球」、「原來籃球還能這樣玩啊」、「教練 我想打球」、「這樣想當球的+1」、「籃球是這樣玩的嗎」、「現在投胎當球來的及嗎」，14小時瞬吸14.7萬個讚。

泥泥學姐常與粉絲互動，日前也曾在貼文中激勵網友「沒有必要永遠保持積極樂觀，真的不開心的時候，就盡情不開心吧！但也不可以放任自己，沈淪在悲觀裡無法自拔就是了」，貼文中也不忘曬出穿著比基尼，將雙峰放置在溫泉池邊的辣照，同樣令網友大噴鼻血。

郭鬼鬼堪稱網美界的「梗圖自走砲」，她曾以電影「時尚惡女：庫伊拉」造型征服走鐘獎紅毯；本月16日則分享「JoJo立」美照，穿緊身短T做出《JoJo的奇妙冒險》動漫的特異站姿，呼籲民眾要記得「行使公民權利」去投票，各種趣味梗圖引發的討論度爆高。