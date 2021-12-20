台灣四項公投案18日全數闖關失敗，市場分析，重啟核四、三接遷離兩大能源議題均未通過，加上全球積極發展綠色能源，能源轉型「勢在必行」，綠能族群將重啟漲勢。離岸風電基建概念股中鋼構（2013）亮燈漲停，太陽能聯合再生（3576）、碩禾（3691）、達能（3686）亦上漲逾2％，太陽能、風電等「泛綠能題材股」前景明朗，表現相對撐盤。

國內公投18日落幕，惟核四重啟並未過關，企業界擔憂明年工業、民生恐陷入缺電危機，國內能源面臨須加入轉型情況。台股20日盤面「綠油油」，盤中一度重挫逾150點，惟泛綠能概念股表現相對撐盤。

太陽能概念股中，太陽能大廠聯合再生勁揚逾3％，最高價一度衝上22.15元、突破季線；達能、碩禾、茂迪、元晶也逆勢上漲2～3％；風電族群則以中鋼構表現最猛，飆漲近9％，盤中更觸及漲停價61.4元，創近三個月新高。上緯投控、大亞、森崴能源亦上揚2～4％。

展望2022年，新光投信台股投資團隊建議，投資人可掌握一主流（半導體）、兩趨勢（數位創新、能源轉型）、三商機（元宇宙、電動車、碳中和），四技術（AI、5G、IoT、HPC）等，作為2022年台股投資主軸。