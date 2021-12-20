民進黨府院高層在昨日（19日）公投結束後，立即針對「大新竹合併議題」達成共識，國民黨新竹縣立委林思銘表示，「這絕對是忽視新竹縣民意的」，民進黨現在竟然為了一個人修法，執政者想合併升格就合併升格，「這是一個人治的社會，而非法治的社會。」

林思銘表示，區域人口數的增加，是伴隨著都會區域發展而成長的，怎麼可以將人口數的增長切割不計，民進黨團總召柯建銘不要成為歷史的罪人，不要成為摧毀法治的劊子手，這樣是會遺臭萬年的，請民進黨立委們趕快懸崖勒馬。

林思銘指出，大新竹合併的議題不是不能討論，但絶對不是在破壞法治精神的狀況下來進行，民進黨現在以走後門的方式，不當的進行修法，絕對是破壞法律安定性；因為任何法律案的修訂，都必須要經過充分的溝通與討論，我可以預期以執政黨現在全然漠視民意，恣意妄為進行地制法的修法，那臺灣未來各縣巿都可申請合併升格，地方制度的體例就只有一個荒腔走板的「亂」字可以形容。