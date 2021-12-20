王力宏昨（19日）晚首度發聲，讓「蕾神之錘」再出擊，透露王力宏被美國醫師診斷有性成癮症，性治療師童嵩珍表示，性成癮症其實有跡可循，若不就醫治療，恐形成惡性循環，導致家庭生活陷入困境。

性治療師童嵩珍曾於YouTube頻道《深夜保健室》解釋，「性成癮症」的定義非常主觀，並沒有列入《精神疾病手冊》，因為性成癮症非單一物質所造成的行為，卻有著類似藥物成癮的症狀，「若有過度成癮的狀況，甚至影響到生活與人際關係，就必須就醫治療」。

童嵩珍指出，性成癮的症狀分為6項，包括沉溺色情片、過度打手槍或有性幻想、做愛過度，做完覺得不過癮又換其他對象、SM過度，追求比性愛更強烈的刺激、違法行為，如偷窺或暴露，以及其他形式的性愛，如戀物、群交、換妻等。

童嵩珍解釋，性成癮可能導致患者無法分辨對象是「真愛」還是「只想做愛」，為了找到解答，便會不斷提出性邀約，進而影響家庭以及工作，此外，患者為尋求更強烈的刺激感，每天和不同的人約炮，感染性病的機會也隨之提高，也可能發生非預期懷孕的情況，更嚴重的患者甚至有「不做愛就無法度過這一天」的想法，開始有強迫症的症狀。

童嵩珍表示，可以透過5個檢測方式，來確認自己是否可能為性成癮患者，包括想要就要，很難控制慾望；自覺性功能不好，嫌棄自己也嫌棄對方；對性需求的喜好感到羞恥，想告訴別人自己有這個問題又不敢講；想改正但戒不掉或半途而廢；出現儀式化的強迫行為，認為每天都必須做愛才覺得一天結束。

童嵩珍透露，想要治療性成癮，可透過藥物來降低男性荷爾蒙，幫助心情穩定、抑制性慾，不過一但戒斷藥物，性成癮症狀可能會再度發生，較好的辦法是靠生理訓練降低癮頭，以及透過心理輔導來幫助患者回歸正常生活，若伴侶願意陪伴、協助，更可以幫助患者儘早解脫，但如果不與對方溝通，還繼續亂搞，反而形成惡性循環，導致家庭生活陷入困境。