三多路派出所28歲警員葉昶亨為特考班107年畢業，協助女性民眾找回遺失手機。（苓雅分局提供／石秀華高雄傳真）

警員葉昶亨個性親切溫暖，外型陽光帥氣，臉上總是掛著燦爛的微笑。（葉昶亨提供／石秀華高雄傳真）

前鎮分局瑞隆派出所23歲警員許紘騰，協助香港籍女大生找回皮包。（前鎮分局提供／石秀華高雄傳真）

23歲警員許紘騰工作勤務認真，帥氣的外表同仁也稱讚是帥警一枚。（許紘騰提供／石秀華高雄傳真）

高市警局臉書官網14日PO出一篇「拾得物」的貼文：「妳的手機、妳的錢包，都找到了」，文中附上2張男警尋獲當事人錢包和手機合影的照片，PO文一出網友紛紛歪樓，大讚警察高顏值，有網友說「我遺失我的心了」、「小編，你們警察顏值太高了，我也要故意掉東西！」。

高市警局臉書官網14日貼出一篇有關警察協助2名女子尋獲錢包和手機的好人好事拾得物的貼文，小編在文中一開端指「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。 這個好消息是：妳的手機、妳的錢包，都找到了」。

貼文一出，引發網友議論，除了有網友感謝警方辛勞外，也有不少網友歪樓，指「我們現在的波麗士大人女生都很漂亮 男生也都很帥」、「波麗士好帥」、「可惡，哪個分局我遺失了我的心」，還有網友忍不住說：「小編編，你們那警察顏值都太高了，我也要故意掉東西！」。

有網友則趣稱「我還沒找到我的男朋友」、「我的女朋友可以幫我找一下嗎～」、「有看到我孩子的爸嗎？」、「我丟錢包時怎麼遇到的不是這麼帥的呢」；有網友則表示，「帥帥的，不怕業務量大增？」。

記者發現貼文中被網友稱讚2名高顏值的帥警分別為前鎮分局瑞隆派出所的警員許紘騰以及苓雅分局三多路派出所的警員葉昶亨。

其中三多路派出所28歲警員葉昶亨為特考班107年畢業，2020年9月從嘉義調至苓雅分局三多路派出所服務；10月25日下午4時，擔服備勤勤務時，有民眾將拾獲的手機送交派出所，葉員接過手機後，心想失主一定十分著急，嘗試聯繫時，正好手機響了，電話那頭傳來手機主人心急如焚聲音。葉員耐心安撫女失主，請她趕緊到派出所領取。

苓雅分局表示，葉員未婚但已有女友，警員葉昶亨個性親切溫暖，外型陽光帥氣，臉上總是掛著燦爛的微笑，對於需要幫助的民眾總是不吝協助，在所內負責志工及銀行超商ATM車手盤查業務，轄內居民對於葉員服務態度均讚譽有加。

瑞隆派出所23歲警員許紘騰警專35期，2018年10月畢業後，分發至前鎮分局；12月11日，一名19歲香港籍來台當交換生的女大生，因搭乘UBER前往考場考試，不小心將皮包放在UBER上，人到考場但證件不在身上無法進入考場應考，焦急萬分，於是報警求助。

許員趕赴現場耐心詢問及調閱路口監視器，雖30分鐘內就替女大生找回遺失皮包，但女大生已無法進入考場考試，不過女大生對於許員火速幫她找回失而復得的皮包，未丟失任何證件，算不幸中之大幸，對許員感激萬分。

前鎮分局表示，許員工作勤務認真，畢業至今已記功3次、嘉獎569次，至今未婚、無女友，分局同仁也稱讚許員是帥警一枚。