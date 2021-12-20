民進黨府院黨支持大新竹合併升格，桃園市長鄭文燦20日指出，他贊成竹竹合併，因為合併獲得地方民意支持都超過6成，不論竹市竹縣都一樣，且合併可以提高城市的競爭力，也可以獲得比較多的自主發展的權利，對半導體產業的發展應該是有幫助，對竹科、交大、清大、工研院都有幫助。

鄭文燦說，桃園市升格7年的經驗，可說是大幅度的進步跟改變，新竹縣在隔壁，他們的鄉親希望跟桃園一樣，有直轄市的規格來發展。另外一點是半導體的供應鏈，包封裝測試、半導體設備商、化學品的材料商，包括下游IC載板的印刷電路板廠，全部都在桃園，所以新竹擴大投資半導體，對桃園的產業發展也有連動的幫助，半導體產業對台灣是一個關鍵產業，這個很有價值，竹竹合併對此也有助益。

他說，至於其他的區域治理如何提升、國土規畫如何加強，才能讓每個區域的競爭力提高，這部分確實也值得討論，包括雲嘉生活圈、彰化如何能夠擺脫台中的磁吸效應，但就眼前來說，竹竹合併應該已經慢慢接近成熟。