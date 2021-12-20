台中一名賴姓女子與溫姓男友交往時，欠債400萬元，2人分手後，遭溫男以債務為由，逼做牛做馬當傭人、控制其行動，因不甘受辱，想脫離溫男掌控，竟與彭姓女友人合謀，二度縱火燒溫男住處，造成溫男父親與兒子受燒傷。台中地院審理期間發現賴女縱火前上網「恐怖搜尋」紀錄，遂依殺人未遂罪，將賴女與彭女各判處6年6月與6年徒刑。

據了解，賴女與溫男分手後，不甘因為欠債被當傭人，與彭姓女友人商討後，6月間某日確認溫男在家，彭女就拿著汽油倒在溫男住處門外地墊，接著用打火機點火，由於火勢猛烈，溫家瞬間遭烈焰吞噬，造成溫父臉部、手腳二度燒燙傷，溫男兒子也因吸入濃煙嗆傷，所幸消防人員及時趕到撲滅火勢，才沒釀成重大傷亡。

溫男事發後搬家，賴女與彭女再度合謀，隔月某日深夜，再以同樣手法，企圖在溫男住處縱火，因點火前被鄰居發現，嚇得來不及點火就逃離現場，2女事後遭警方循線逮捕。

賴、彭2女出庭時否認縱火，但法官審理期間發現，2女犯案前曾上網搜尋「什麼東西無色無味有毒」、「甲苯中毒」、「簡易炸彈製作方法」、「如何製作汽油彈」等，最終認定2女故意縱火，遂依殺人未遂罪分別判處6年至6年6月徒刑。