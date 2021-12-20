藝人王力宏與李靚蕾宣布離婚，李拋出「核彈級爆料」，大爆王約炮、召妓。王父反控李靚蕾當年懷孕挾胎兒逼婚，離婚時還要求上億台幣、且「毀滅長文」是分居2年來處心積慮的結果。李要求王在19日下午3時前道歉，否則會對王家父子提出誹謗告訴。據了解，台北地檢署目前尚未接獲李提告，若李正式提告，由於北檢最近年底大結案，暫停分案，最快明年1月3日才會正式分案給檢察官偵辦。

據了解，過去盛傳王力宏寵妻，將豪宅登記為李靚蕾所有，但實際對照地籍謄本，該豪宅屋主為王的宏聲文化公司，另李擔任負責人的火力全開公司，辦公室位於忠孝東路二段，持有人是王母。因此據了解，依據李、王2人的住居所，李女若正式提告誹謗，台北地檢署有可能是具有管轄權的地檢署。

北檢表示，目前尚未接獲李提告案件。據指出，由於北檢因年度大結案，因此自12月17日起暫時停分案，若李對王力宏父子提告，最快在明年1月3日上班日後才會正式分案。

另由於本案並非家暴事件，若僅是一般妨害名譽案件，北檢不會特別指分給婦幼專股檢察官承辦，案件將依據一般案件分案流程，輪分給檢察官依法處理。

王力宏父親王大中19日凌晨發手寫信為兒發聲，指控李靚蕾當年「以孕逼婚」，說李靚蕾發表的「毀滅長文」不是第一時間寫出，而是分居兩年來處心積慮的結果；還說離婚女方有「數億台幣的要求，生活費，兩名菲傭，一名保姆及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費」，這一切都已同意交付，絕對沒有不支付她的可能。

對於王父說法，李靚蕾再度發文反駁，說明「前天的長文，我是前天在我兩位好姐妺的陪伴下，我一個人一字一句寫完的。我有人證可以證明，並不是兩年處心積慮的結果。」李要求王在19日下午3時前道歉，否則會對王家父子提出誹謗告訴。