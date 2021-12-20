四大公投全被封殺，國民黨慘敗，對此，前綠委沈富雄表示，國民黨表示看起來慘輸，實則不然，從公投結果來看，藍營在2022縣市長選舉仍是大有可為。

沈富雄今（20日）在臉書發文表示，國民黨這些年變笨了，是不是「老年癡呆」不得而知，不曉得得了什麼病，也不知道該如何對症下藥。沈認為，國民黨表面看來慘輸，其實不然，與目前藍、綠行政版圖相較，藍營贏了基隆、桃園、新竹市，但輸了宜蘭、彰化、雲林和嘉義市。

沈富雄解析，國民黨贏了基隆、桃園、新竹三市，它們的市長都是民進黨的當紅之星，可見他們的治理未必讓藍底褪色，但藍營失去的宜蘭、彰化、雲林和嘉義市四地目前都靠女將支撐，其中一半未必能連任，但即便如此，仍無傷大局。

四大公投全台投票慨況，據中選會統計，全台各縣市「四個都同意」的縣市為台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、花蓮縣、南投線、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣，共12各縣市；「四個都不同意」則為彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、屏東市，共8各縣市。