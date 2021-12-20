中國人民銀行20日正式下調政策利率，將1年期LPR（貸款市場報價利率）下調5個基點，報3.8％，上次為3.85％；5年期LPR報4.65％，維持不變。此次為人行20個月以來首次大幅下調基準貸款利率，上一次LPR利率下調發生在2020年4月。

自12月15日人行下調存款準備金率，縮量開展人民幣（下同）5000億元MLF（中期借貸便利）操作以來，市場就一直關注貸款市場報價利率（LPR）利率是否會下調，20日果然如期而至。

華爾街見聞報導，國金證券固收蔡浩團隊此前認為，若本月LPR報價調降，主要原因在於：兩次全面降準加大LPR調降的可能性。此前2019年9月，在MLF利率未變、人行實施全面降準的背景下，LPR調降5個基點。2020年1月全面降準雖未能引起當月LPR變動，但2020年9月人行貨政報告增刊中對此說明「降準當月均有部分報價行根據自身情況下調了報價，並帶動報價的算術平均值下行了0.02～0.03個百分點，但因為變動小於LPR的最小調整步長，向0.05％就近取整後，兩次降準當月只有一次觸發了LPR變化」。2021年人行已經於7月和12月完成兩次全面降準，本月LPR報價下行空間已被打開，下調超過最小調整步長的可能性較大。