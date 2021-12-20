雲朗觀光集團旗下位於佛羅倫斯最新複合式飯店物業「Palazzo Portinari Salviati」，建築歷經5年多的修復，預計2022年上半年開幕。這裡曾是義大利詩人但丁.阿利吉耶里（Dante Alighieri）的繆斯女神貝雅特麗齊（Beatrice Portinari）的故居，而今年適逢但丁逝世700周年，在義大利托斯卡尼當地共有191項相關紀念活動，並受到民眾高度關注和參與。義大利官方於12/17日在但丁的出生地佛羅倫斯舉辦閉幕儀式，地點就選在雲朗即將開幕的Palazzo Portinari Salviati這個具有重要歷史意義的飯店，為一整年的活動畫下完美句點。

雲朗觀光執行長張安平因疫情無法親自赴會，特地從台灣錄製一段影片在現場播放，表達對活動的支持。張安平提及，即使在七百年後的今天，但丁仍是人類的嚮導，他塑造了義大利和整個歐洲的文學傳統、啟發了無數代詩人、作家和哲學家。並引用英國著名詩人艾略特（T.S.Eliot）曾說過，「但丁和莎士比亞二人將世界平分，再無第三人能與他們比肩」，強調但丁在人文主義與文藝復興開拓的重要性。他不只是詩人，還是哲學家及人道主義者，無論是當時的文藝復興時期或是現在面對疫情的年代，希望所有人都能將但丁的遠見、信念和道德真理延續到21世紀，跨越現在與永恆。

張安平表示，但丁逝世700周年活動的閉幕儀式選在飯店Palazzo Portinari Salviati也別具意義，因為在但丁的作品《神曲》的天堂篇中，他的女神貝雅特麗齊就是陪他前往天堂的嚮導，透過Palazzo Portinari Salviati宮殿的修復，盼以重現但丁的人間天堂為理念，創造歷史體驗的感動。

與會的托斯卡尼省長Eugenio Giani在致詞時說到，在這棟宏偉建築的華麗房間裡，我們似乎看到了但丁在「煉獄」中形容的謬斯女神貝雅特麗齊穿著白絲絨、綠披風以及火紅長袍行走著，這些神學美德預示了未來義大利國旗的顏色。但丁在這部分也比其他人早看到。

位於佛羅倫斯百花大教堂正對面的古建築Palazzo Portinari Salviati，為雲朗觀光在義大利的最新複合式飯店物業，自15世紀改建為宮殿後，相繼成為佛羅倫斯文藝復興時期兩個最具影響力的傳奇家族Portinari和Salviati的故居，而義大利詩人但丁的繆斯女神貝雅特麗齊、麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世（Cosimo I deMedici）也曾在此居住；2016年由雲朗正式接手，耗時5年多的時間修復，將在2022年第二季開幕試營運，此物業也是雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式飯店物業，再現義大利的藝術歷史風華。參與閉幕典禮的上百位賓客都對飯店的風華和文化藝術精緻呈現讚嘆不已。

Palazzo Portinari Salviati的每間客房都以佛羅倫斯著名人物來做設計主題，同時有著三種不同類型的飲宴空間，由米其林星級主廚進駐的高級餐廳、飯店酒廊，以及提供托斯卡尼傳統料理的小酒館。公共空間則提供了水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等飯店設施，以及尊榮樓層提供私人專屬活動空間、會議室。共構的飯店式豪宅精緻室內空間，配備了廚房、客廳及臥室，能欣賞到聖母百花大教堂的建築之美。

雲朗觀光指出，多年來集團抱持提升中西文化藝術交流的使命感，讓飯店不僅是提供旅人休憩住宿的場所，更是成為促進文化藝術交流的橋樑，集團在義大利向來秉持尊重歷史的嚴謹態度修復古蹟打造酒店，讓台義在商務往來之餘，更有深入的文化交流，也因此在今年執行長張安平獲義大利總統頒贈高級別的「義大利之星崇卿勳章」，象徵台灣旅館業的努力受到義大利政府的肯定。在紀念但丁逝世700周年，Palazzo Portinari Salviati飯店也特別受到義大利官方的欽點，成為活動閉幕儀式的場地，活動中也由義大利記者兼作家阿爾多·卡祖洛（Aldo Cazzullo），帶來啟發自但丁《神曲》煉獄篇的最新著作《人類的位置》，與托斯卡尼主席歐金尼奧·賈尼（Eugenio Giani）進行對談，為紀念活動畫下完美句點。