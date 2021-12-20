王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料後，終於在19日深夜發文反擊，文中寫到李靚蕾要每個月21萬人民幣的生活費，折合新台幣約91萬元，讓網友看了驚呆，這金額已經超越台灣普通人的年薪，直呼「一個月91萬生活費是什麼概念？」

王力宏19日的文中指出，協議離婚時李靚蕾要了每個月新台幣91萬元的生活費，另外需提供保母、司機、專車、住家24小時打掃傭人，和免費住台北房子（吾疆）18年，但她還是嫌太少。

有網友看到一個月91萬元生活費驚呆了，在PTT發文表示，自己一個月花超過1萬元就很奢侈了，一個月91萬元更贏過台灣普通人的年薪，但人家可是月領91萬元，「一個月91萬元生活費是什麼概念？」

對此，網友紛紛留言：「一天要花3萬，好厲害」、「理由就是養小孩啊」、「養3個小孩1個大人，有錢人家的贍養費差不多」、「人家是王力宏小孩」、「自己的小孩還捨不得花錢喔，這人是有多渣？」、「91萬元是養育費，以原本生活水平也不算開高」、「保護小孩不是父母離婚的受害者」。

更有網友精算，光他們家管理費、菲傭、保母、司機的薪水基本就要20至30萬元，再加上名師、名校、上流社會拼場開銷，這樣生活的水準很合理，「念貴族學校學費不知道就要多少了，有錢人家教育費是用砸的」、「爸爸年收3億元，月付91萬元，還不到他年收的4%」、「一堆沒聽過的小模生活費都10-20萬了，三小孩一大人這ok吧，」、「91萬元對王力宏只是零錢，更何況那錢是拿來照顧孩子的，拿零錢照顧孩子都不肯嗎」、「身價30億，三個孩子，一個保母一個司機一個傭人，根本太客氣」、「滿少吧，吾疆管理費不是說一個月40萬」。