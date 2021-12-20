王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

面對離婚風波，在李靚蕾核彈級爆料他婚後仍出軌、約炮並召妓後，王力宏龜縮兩天終於出聲，跟王爸爸親筆信立場一致，強調愛孩子、沒有對婚姻不忠，表示當初結婚是被懷孕的李靚蕾逼迫，長年生活在威脅恐懼中，但又被李靚蕾長文反擊，說他狂換心理醫師諮詢，是為了找到支持自己論點的那一個。

王力宏的聲明中，開頭就表示之所以不想出來反駁，是怕對孩子的母親不好，但卻莫名用她的日文名字稱呼之，硬抝英文字句的意思，更說這場婚姻從一開始就是被脅迫威脅而來，文中說錢不是重點，但卻大篇幅控訴李靚蕾獅子大開口，跟他討8億贍養費、房產、股票及奢華福利，但都遭李靚蕾冷靜反駁，心冷說他發聲明仍不知悔改，「你認為最好的公關方式就是試圖摧毀另外一個人的名譽和誤導大眾轉移焦點。Nice try」。

對於王力宏聲明中李靚蕾告知他懷孕並要求當天結婚，他怕以後見不到小孩，於是當天在紐約市登記結婚，遭網紅廣告小妹質疑不合理，因她也在紐約登記結婚，照規定必須先預約再跑流程，並帶上證婚人，還得找有執照能宣布兩人結婚的專業人士，因此覺得王力宏這說法抱持高度懷疑。

同時，廣告小妹還就紐約州離婚、贍養費等相關法律規定，力勸李靚蕾「一定要爭取三個孩子撫養權」，她截圖分享法務單位官網的試算表單，表示就紐約州規定的子女撫養費比例規範，「以媒體所傳，力宏寶寶年收入2億台幣(我相信還有收入沒有計算在內)三個娃一年分他個5000萬不過份！！！」，還提醒李靚蕾記得拿法規判定的贍養費，「你們結婚超過五年，請拿好拿滿」。

另外，廣告小妹表示關於子女撫養費裁判部分，是需要考量實際撫養成本來評估後才裁決的，應是避免用比例制，會讓大富豪們被分走太多財產，因此提醒李靚蕾務必將相關單據蒐集、藏好，舉凡司機、保姆、外傭、未來孩子上私校的學費、每年旅行的頻率等開支，「都要衝到最高規格」。