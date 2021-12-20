台中市議員王立任、張耀中、張玉嬿等，今天質詢市長盧秀燕，市府在反萊豬公投著力最深，接下來對公投結果如何因應？(陳世宗攝)

反萊豬未過中市府怎麼辦？盧秀燕：擴增稽查能量

四大公投藍綠直球隊決！原本備受全民關注的「反萊豬」議題仍未過關，台中市議員王立任、張耀中、張玉嬿等今天質詢市長盧秀燕，市府在反萊豬公投著力最深，接下來對公投結果如何因應？盧秀燕強調，公投是民眾的選擇，為了民眾的健康，衛生局已擴增食安處稽查人員10倍，稽查能量是全國最大，未來市府仍會持續稽查進口萊豬與萊牛。

市議員王立任、張玉嬿、張耀中今天質詢說，公投結果人民決定萊豬可以進口，但市長盧秀燕去年底接待美國在台協會（AIT）前處長酈英傑時，曾當面直陳台中市有7成民意反對萊豬進口，引發國內新聞事件及各界的重視，現在公投結果不反萊豬了，市政府未來該如何因應？是否會再加強稽查？

張耀中指出，市府今年一至十月，稽查2萬多件，只有10件豬肉未標示產地，1件牛肉萊克多巴胺超標，加上自治條例已經被廢止，這樣大規模花費人力物力稽察，已經沒有意義。

盧秀燕強調，市府為確保市民的健康，衛生局已擴增食安處10倍稽查人員，稽查能量是全國最大，未來市府一定會再持續稽查食品。中央雖開放萊劑把添加萊劑合法化，但市府仍會續稽查食安，並公布販售萊劑的店家，讓消費者自行選擇。人民有選擇的自由，市府絕對不會放鬆，稽察一定會再繼續，結果也一定公布。