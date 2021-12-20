富邦金(2881)併日盛金(5820)，傳出上周五雙方勞資歷經半年協商，對員工安置方案主要條件達成初步協商共識。不過，相關內容今天日盛金工會予以反駁，該工會聲明指出，該場與日盛金子公司個別的協商會議，日盛金工會並未參與，不代表該工會立場，對於報載團協內容過於簡化且未對於不利日盛員工權益條件表述，因此未來團協協商所有內容。

日盛金工會指出，自今年7月2日起與富邦金共進行六次針對團體協約協商會議，前四次富邦金協商代表皆以未實質進入日盛金為由，拒絕協商團體協約，直至10月6日第五次協商會議，才真正第一次討論員工安置計畫，但很遺憾，10月20日第六次正式會議開始，富邦金控協商代表即表示沒有協商空間，令日盛金工會代表相當錯愕，協商進度因此暫停。雖有兩到三次的私下會談，但截至目前為止，針對優離、優退及留任員工獎勵等相關條約在內員工安置計畫草案，尚未能達成具體共識。

而在金管會與全金聯協助，日盛金工會與富邦金已商訂12月29日進行第七次正式協商會議。日盛金工會也指出，日盛銀行工會僅代表銀行工會立場和富邦金達成初步共識，該會予以尊重，但不代表日盛金工會立場。