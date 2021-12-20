法國央行周日預期，今年法國經濟復甦高於預期，而法國2022年經濟成長和通膨都將放緩；此後勞動力市場的吃緊，也將推動工資上漲。

法國央行最新的長期展望指出，該歐元區第二大經濟體今年經濟成長率為6.7%，高於先前預測的6.3%。

而隨著後疫情時期經濟成長動能的減弱，明年經濟成長將放緩到3.6%，2023年和2024年的經濟則分別減弱到成長2.2%和1.4%。

關於由能源價格推動的通膨上升，到今年底將達到約3.5%高峰，到2022年底將回落到低於2%水準。在此過後，法國央行預計2023年和2024年通膨將穩定在約1.7%水準，略微高於新冠疫情爆發前的通膨水準，接近於2007~2008年金融海嘯前的水準。

隨著供應鏈困境的緩解，製成品的價格將在明年見頂，然後會回復到接近零的長期平均成長水準。

與此同時，法國央行說，隨著勞動力市場趨緊繃，推升了工人工資；服務業物價將逐漸回升，2024年達到2.7%，出現與2002至2007年類似的通膨情形。

報告還預測，失業率將從今年平均的7.8%，2024年底來到7.7%。