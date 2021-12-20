《商情》年終搶單回補 本周鋼筋止跌平盤 11:422021/12/20 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周國內鋼筋止跌平盤，而廢鋼和型鋼則續穩；儘管國際廢鋼行情仍持續向下回檔，不過在前二周國內鋼廠降價求單效應，以及傳統旺季推助下，激勵下游年終搶單回補，中止先前的跌勢，本周國內鋼筋、廢鋼和型鋼產品全面平盤。 國際行情部份，其中日本2H廢鋼下跌5美元，至每噸475美元，連三周下跌，美國貨櫃廢鋼下跌至每噸445美元，而澳洲鐵礦砂單周大漲逾12%，漲至每噸117.55美元。(商品行情網) 史話》蔣經國放手民進黨組黨的陽謀（七）──解讀郝柏村回憶錄之7（龍城飛） 年終莫All in投資 善用國壽2保單 #鋼筋 #廢鋼 #年終 #搶單 #回補 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《經濟》11月外銷接單、景氣燈號續看旺 留意3因素影響 13:402021/12/19 財經 開卷書摘》寶來冬旅行 生態與湯泉的和諧秘境 10:002021/12/20 寶島 買氣回溫 豐興本周鋼筋開平盤 10:402021/12/20 財經 《鋼鐵股》大成鋼跨足電爐煉鋼 砸逾6億投資太宇鋼鐵 11:422021/12/20 財經 台股年底拚萬八 蘋概雙王領軍 04:102021/12/20 財經要聞 《鋼鐵股》豐興本周全面平盤 鋼筋止跌 10:512021/12/20 財經 超洗腦！10大2021電影主題曲 茄子蛋「台式浪漫」奪冠軍 09:242021/12/20 娛樂 《其他電子》元宇宙＋車聯網 雙鴻明年業績樂戰新高 11:082021/12/20 財經 太陽光電、離岸風電 雙延宕 連2年未達標 明年挑戰更大 04:102021/12/20 財經要聞 陸行之：晶片缺口Q4起逐步縮小 未來要關注這2個價格 10:472021/12/20 財經 《熱門族群》美光財報本周見分曉 外資先壓寶南亞科 10:512021/12/20 財經 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 王力宏9億贍養費不算什麼？他給史上最多分手費！前妻瞬間變富豪 - 財經 核四未過缺電慘了？他爆這大國恐怖下場：台灣步後塵 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 這檔金融股殖利率破5％…危險？小心遭0056倒貨10萬張 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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