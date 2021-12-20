本周國內鋼筋止跌平盤，而廢鋼和型鋼則續穩；儘管國際廢鋼行情仍持續向下回檔，不過在前二周國內鋼廠降價求單效應，以及傳統旺季推助下，激勵下游年終搶單回補，中止先前的跌勢，本周國內鋼筋、廢鋼和型鋼產品全面平盤。

國際行情部份，其中日本2H廢鋼下跌5美元，至每噸475美元，連三周下跌，美國貨櫃廢鋼下跌至每噸445美元，而澳洲鐵礦砂單周大漲逾12%，漲至每噸117.55美元。(商品行情網)