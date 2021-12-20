冬季天氣轉寒涼，乃正常之自然現象，但近年來由於氣候暖化，有時冬天反見夏之暑熱，對身體會有很大的影響。由中醫角度來看，原本「冬主閉藏」，恰好藉由寒主收引之特性，將人體之精華蓄藏起來，結果「非其時而有其氣」，指的是本應蓄藏的精氣，反而因熱而外瀉。

內經云：「冬三月，此謂閉藏。水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得。去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪，此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。」不只是環境的變化，內經裡面把生理和心理及日常作息該注意的部分，都講得十分清楚。

由於「寒主收引」，血管容易緊縮，加上「水本剋火」，所以冬季心血管疾病甚至中風的人會比較多。

●寒冬養生宜忌 都在細節裡

冬季養生，平時就該多注意「去寒就溫」，尤其是手腳末稍和體表的保暖要做好。

路上常看到許多機車騎士的穿著，或許還沒感受到寒意或平時在室內較為溫暖，也可能想說只是短暫外出，因此未添加衣物就直接騎車出門，這是養生大忌。

主要原因在於，白天或許仍有陽光，但涼風加上速度，體感溫度經常要低個幾度。「風者百病之長」，一旦體表受寒，血出不到體表又下不去，就容易往上衝。如果再加上沒戴手套或穿個涼鞋，使末稍受寒血管緊縮，對心臟跟頭部都是很大的壓力。

養生藏在小細節，希望大家能多注意這些不起眼的養生之道，健康安全的度過冷熱交替的冬天。

※本文作者為抱樸堂中醫診所林炳彰中醫師。