民進黨立院黨團總召柯建銘近日為新竹縣市合併升格提案修法，引發各界關注。民進黨英系立委陳明文今日表示，尊重柯建銘的提案，但國土規畫應該更加宏觀，才能落實縣市平權、國民平等，建議由行政院提出行政區畫版本來做討論。

蔡總統昨日於總統官邸開會討論修法及新竹縣市合併升格，除柯建銘、陳明文外，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前交通部長林佳龍、民進黨祕書長林錫耀等各派系要角都出席。

柯建銘昨日表示，自己在12月17日提出修正《地方制度法》第4條第1項，將「人口達125萬以上…且有特殊需要之地區得設直轄市」，當中的「且」改成「或」。若此法通過，新竹縣市、雲嘉嘉各自合併後，以及彰化縣單獨，都有機會升格為直轄市，台灣將從原本6都變成9都。

柯建銘昨日強調，新竹的條件已經成熟，陳明文對新竹合併也沒意見，至於其他縣市，時間到了就順其自然。

但陳明文今日表示，蔡總統在今年國慶談話特別提到「我們有必要因應國家發展的需要，針對政府體制和組織、地方制度、國土規畫和區域發展等重要的治理議題，做出必要的檢討和調整，讓國家治理達到最有效率、最能反映民意的狀態。」

陳明文指出，蔡總統昨天在官邸時也再次強調，未來台灣的國土行政區畫，必須以宏觀的視野進行討論。

陳明文說，「縣市平權、國民平等」是自己堅持的訴求，行政層級應整體一致，才能達成全國一致的行政區畫，希望行政院能夠提出行政區畫版本，讓此議題能夠更廣泛被討論。