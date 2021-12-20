陸軍軍團即將改為作戰區；為整合作戰區軍事情蒐能量，陸軍第4作戰區日前舉辦「110年情報工作會報」，由指揮官傅正誠中將主持，邀集所屬一級單位、作戰區三軍部隊、海（岸）巡、憲、警、消、調查及公民營事業等機構主官、業務代表共同與會，期建構暢通、迅速及靈活的溝通交流機制，俾利有效掌握各機構預警情資，強化作戰區情蒐整合與分享。

根據青年日報報導，此次會報特別安排參訪作戰區境內發電廠，使各部隊了解地區重要能源供應設施性質、特性，以及對國防、民生、工業等面向的重要影響，汲取軍事戰略運用相關專業知識，俾利緊急危難時，即時有效應援重要目標防護任務，確保作戰區整體安全。

指揮官傅正誠強調「情報是軍事作戰的致勝關鍵」，期透過召開定期會報，逐步務實整合作戰區內各機關部門的情報傳遞機制，並透過共同分析與研判，先期發掘作戰區潛在風險，妥擬應處對策，有效爭取早期預警、應變制變，提升作戰區整體情監偵能量。